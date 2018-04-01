بدء مناورات “فرخ النسر” بين أمريكا وكوريا الجنوبية

انطلقت، اليوم الأحد، في شبه الجزيرة الكورية، مناورات “فرخ النسر” العسكرية، بين قوات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حسب مسؤولين رسميين.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء في كوريا الجنوبية، عن مسؤولين بوزارة الدفاع- لم تسمهم- أن التدريبات الميدانية المشتركة يشارك فيها 11 ألفًا و500 جندي من أمريكا، ونحو 300 ألف من كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤولون أنّ المناورات العسكرية تستمر لمدة 4 أسابيع، بمشاركة السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (يو أس أس واسب) التي يبلغ وزنها 40 ألفًا و500 طن، وحاملة الطائرات الأمريكية (يو أس أس بونهام ريتشارد).

يشار إلى أن المناورات بين الحليفتين تم تأجيلها نحو شهر، حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي شهدتها مدينة بيونغ تشانغ، شمال شرقي كوريا الجنوبية، في فبراير/ شباط الماضي.

وتعد “فرخ النسر” أكبر تدريب عسكري بين واشنطن وسيئول، يقام سنويًا منذ عام 1997 بين أواخر فبراير/شباط ومارس/ آذار، لمدة شهرين.

غير أنه في العام الحالي تم اختصار مدتها إلى شهر واحد، وهو ما أرجعه مراقبون لـ”يونهاب” إلى تراجع استفزازات كوريا الشمالية، واستعداد زعيمها كيم جونغ أون عقد قمتين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

ويتمركز 28 ألفًا و500 عنصر من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 وانتهت بهدنة.