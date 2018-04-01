الحرس الثوري: النظام الإيراني يواجه “خطرًا شديدًا”

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن النظام في بلاده يواجه خطرًا شديدًا، محملًا من سمّاه “العدو” المسؤولية عن العديد من أوجه “القصور في نظام الجمهورية الإسلامية”، دون تحديد ذلك العدو.

وأوضح الحرس، في بيان صحافي له، بمناسبة “يوم الجمهورية الإسلامية”، أن “النظام يواجه خطرًا شديدًا بسبب التحريض المستمر ضده بسبب عدم قدرته على حل مشاكل البلاد ومن أبرزها المشاكل الاقتصادية”.

واعتبر البيان أن “أحد الأخطار التي تواجه النظام الإيراني هو وجود قناعة لدى البعض بعدم قدرته على حل المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الشعب”.

وتابع بيان الحرس الثوري، الذي يعد القوة الضاربة للنظام، أن “التحريض ضد النظام في عدم قدرته على حل المشاكل الاقتصادية ومعيشة الناس، خلق فجوة بين جيل الشباب والمسؤولين في النظام”.

وزعم الحرس الثوري أن “عرض الجمهورية الإسلامية لمنجزاتها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أصبح أهم تحدّ وقلق للغطرسة الدولية”.

وشهدت إيران في الـ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية تحولت بعدها إلى رفع شعارات سياسية تطالب برحيل النظام.

وقُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن واعتُقل الآلاف خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من 80 مدينة ومحافظة إيرانية، كما فقد عدد من المحتجزين أرواحهم وهم في السجن.