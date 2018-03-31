سفارة روسيا تحذّر رعاياها من السفر إلى بريطانيا “خشية الاعتقال”

حذّرت السفارة الروسية في لندن، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى بريطانيا “مخافة التعرض للاعتقال” مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في لندن مطلع الشهر الجاري.

وأشارت السفارة في بيان لها، إلى “تنامي السياسات المعادية لروسيا، وتصاعد الخطاب التهديدي من جانب المملكة المتحدة، فضلًا عن الإجراءات المنفردة من السلطات البريطانية تجاه الأفراد، والشركات الروسية”.

وعليه رأت السفارة “أن ثمة احتمالًا كبيرًا من تأثر المواطنين الروس في المملكة المتحدة بالمشاعر المعادية لروسيا، أو مضايقات أخرى”.

كما قالت إن “هناك احتمالًا لوقوع إجراءات تفتيش غير مخطط لها، أو اعتقالات لمواطنيها لأسباب مصطنعة”.

ودعت السفارة إلى “إعادة النظر بشكل دقيق في ضرورة إرسال الأطفال (الروس) إلى المدارس الصيفية لدراسة اللغة الإنكليزية في بريطانيا”.

وحثت المشجعين الذين كانوا ينوون حضور مباراة فريق “سسكا موسكو” و”أرسنال” في 5 نيسان/أبريل المقبل، على “توخي الحذر الشديد، والالتزام التام بالقوانين البريطانية”.

وفي الرابع من آذار/مارس، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته “يوليا” (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما نفته موسكو، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقلٍ وشفافٍ في الحادثة.

وثارت إثر ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين، أعقبها تبادل لطرد الدبلوماسيين.