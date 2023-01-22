صحيفة: كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين يعتزم التنحي عن منصبه

قالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها السبت، إنه من المتوقع أن يتنحى رون كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض، عن منصبه في الأسابيع المقبلة في أهم تغيير في إدارة بايدن منذ تولى منصبه قبل عامين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن كلاين كان يخبر زملاءه على انفراد منذ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، نيته الاستقالة، بعد عامين من الانتصارات والنكسات منذ الحملة الانتخابية لبايدن عام 2020.