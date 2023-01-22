صحيفة: كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين يعتزم التنحي عن منصبه
قالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها السبت، إنه من المتوقع أن يتنحى رون كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض، عن منصبه في الأسابيع المقبلة في أهم تغيير في إدارة بايدن منذ تولى منصبه قبل عامين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن كلاين كان يخبر زملاءه على انفراد منذ انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، نيته الاستقالة، بعد عامين من الانتصارات والنكسات منذ الحملة الانتخابية لبايدن عام 2020.
ولم تذكر المصادر، ما إذا كان قد تم بالفعل اختيار خليفة أو متى سيتم الإعلان عن القرار، لكنها أشارت إلى أنه سيأتي في مرحلة ما، بعد أن يحدد الرئيس جدول أعماله للعام المقبل في خطابه عن حالة الاتحاد في 7 فبراير.
و من المحتمل أن يظل كلاين في مكانه لفترة انتقالية لمساعدة الرئيس المقبل على الاستقرار في مكتب الزاوية الذي كان منصب قيادته للعديد من الأزمات والمعارك التشريعية.
وستكون استقالته لحظة مذهلة في تغيير رأس الإدارة التي كانت مستقرة نسبيًا خلال النصف الأول من ولاية بايدن ، ويفخر كلاين بأنه استمر لفترة أطول في منصبه من أي شخص آخر شغل المنصب لرئيس ديمقراطي، منذ أكثر من نصف قرن.
ومع توقع أن يعلن بايدن بحلول الربيع ترشحه لإعادة انتخابه، يتوقع المستشارون المزيد من التحركات مع انتقال بعض المساعدين من البيت الأبيض إلى الحملة الانتخابية.
وتأتي مغادرة كلاين في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مجموعة متزايدة من التهديدات السياسية والقانونية، بعد عثور المحققين على وثائق سرية في منزل بايدن الخاص في ديلاوير، إضافة إلى تحقيقات أخرى من قبل الأغلبية الجمهورية التي تم تنصيبها حديثًا في مجلس النواب. وسيتولى كبير موظفي البيت الأبيض التالي، مسؤولية إدارة الدفاع عن إدارة بايدن وأي هجوم مضاد مع اقتراب انتخابات 2024.
ومن بين الخيارات المحتملة لخلافة كلاين التي ذكرها كبار المسؤولين، وزير العمل مارتن ج. الحاكم السابق جاك أ. ماركل من ديلاوير ، ويعمل الآن سفيراً لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ أنيتا دن ، كبيرة مستشاري بايدن، ستيفن ج. ريتشيتي ، مستشار الرئيس، جيفري دي زينتس، المنسق السابق للاستجابة لفيروس كورونا في الإدارة، سوزان رايس مستشارة السياسة الداخلية بالبيت الأبيض. وتوم فيلساك وزير الزراعة.