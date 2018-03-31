أوكرانيا تعتقل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بعد محاولة تهريب قطع عسكرية (صور)

أفادت تقارير إخبارية أن جهاز الأمن الأوكراني “أس بي يو” اعتقل مسؤوليْن في الحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهما “نقل” قطع صواريخ من طراز KH-31، في الرابع من يناير الماضي.

وأشار تقرير نشره موقع “آمد نيوز” إلى أنه “في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، قام عنصران من وحدة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، بالتوجه إلى أوكرانيا بعدما خططا لنقل قطع صواريخ KH31 بشكل سري، إلى البلاد، وتم القبض عليهما من قبل وكالة المعلومات والأمن الأوكرانية.

وقالت المصدر إن “أحد المعتقلين من قوات الحرس الثوري يُدعى (عبدي بيان)، ويعد من العناصر المهمة في وحدة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، وشارك سابقًا في عمليات نقل مكونات صواريخ مختلفة إلى إيران”.

وأضاف أن “الشخصين سافرا إلى أوكرانيا تحت غطاء الملحق الدبلوماسي والعسكري في سفارة إيران في العاصمة كييف، بعد شراء قطع صاروخ (KH31) من مهربين في أوكرانيا”.

ونقل المصدر عن خبراء قولهم إن “هذا النوع من الصواريخ يمكن أن يحمل 100 كيلوغرام من مادة تي إن تي”.

وأشار المصدر إلى أن “الوكالة الأوكرانية للأمن والمعلومات، قامت برصد عنصري الحرس الثوري منذ دخولهما البلاد، ولحين استلامهما القطع الخاصة بالصاروخ”.

وأضاف أن “العنصرين قاما أولًا بوضع مكونات الصواريخ في صندوق السيارة التي كانت بحوزتهما، وكانا ينويان نقلها إلى السفارة الإيرانية في العاصمة كييف، وقد جرى اعتقالهما قبل ذلك”.

وأوضح المصدر أنه “بعد أسبوعين من الاعتقال، تم ترحيل المسؤولين إلى إيران بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتعان بها، إضافة إلى تدخل السلطات في طهران”.