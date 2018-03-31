إيران تحجب تطبيق تلغرام الشهر المقبل

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن سلطات بلاده ستحجب تطبيق “تلغرام” في إيران قبل نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وقال بروجردي، في حديث لإذاعة محلية إيرانية، السبت، إن “الإيرانيين سيودعون برنامج التواصل الاجتماعي تلغرام، على أن يتم وضع برنامج وطني للتواصل الاجتماعي يكون مماثلًا للخدمات التي يقدمها تلغرام”.

ورأى أن “حجب تطبيق تلغرام أمر مهم للحفاظ على الأمن القومي الإيراني”، منوهًا إلى أن “تلغرام لعب دورًا خطيرًا خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي، في مناطق مختلفة من إيران”.

وأكد المسؤول الإيراني على أن “بلاده لديها اليوم القدرة على وضع نظام وطني في مجال الفضاء الإلكتروني، مثل سروش وغيره للتواصل”، مبينًا أن “عدد مستخدمي برنامج سروش حاليًا يصل إلى 3 ملايين، فيما عدد مستخدمي تلغرام بلغ أكثر من 40 مليون إيراني”، مشددًا على أن “حجب تلغرام سيدفع جميع مستخدميه للجوء إلى برامج التواصل الاجتماعي الإيرانية”.

يشار إلى أنه تم إغلاق تطبيق تلغرام مؤقتًا خلال الاحتجاجات في أوائل كانون الأول/يناير، لكن نحو 10% من المستخدمين الإيرانيين تمكنوا من الوصول إليه عبر برامج تجاوز الحجب.

وفي منتصف آذار/مارس الجاري، صوت المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي يضم أعضاء متشددين إيرانيين بشكل سري، على حجب تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام”.

وقالت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي حميده زر آبادي، لوكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، إنه “”وفقًا للمعلومات الموثوقة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني صادق على حجم تطبيق تلغرام”.

ورجحت آبادي أن يتم تطبيق هذا القرار السري من قبل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/مارس الجاري، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن ترفض الحكومة الإيرانية أو وزارة الاتصالات هذا القرار”.