خيبة أمل عربية بعد فشل مجلس الأمن في إدانة مذبحة “يوم الأرض” الفلسطينية‎

أعرب مندوبون عرب لدى الأمم المتحدة عن “خيبة الأمل بعد فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة التي عقت فجر اليوم السبت، في التوصل إلى نتيجة أو إدانة على الأقل بشأن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة خلال فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عُزّل.

وفي الوقت نفسه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث”.

مشروع رئاسي

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، ومراقب فلسطين، رياض منصور وممثل الجامعة العربية ماجد عبد العزيز في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة، إن مشروع بيان رئاسي ستقوم الكويت بتوزيعه خلال أيام على أعضاء المجلس بشأن المذبحة الإسرائيلية.

وأوضح العتيبي أن مشروع البيان الرئاسي يتضمن إدانة مقتل أكثر من 15 فلسطينيًا وإصابة نحو 1000 آخرين ويطالب إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني كما يدعو مشروع البيان إلى إجراء تحقيق في الحادث وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها.

توفير الحماية

بدوره طالب مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.