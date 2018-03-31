خيبة أمل عربية بعد فشل مجلس الأمن في إدانة مذبحة “يوم الأرض” الفلسطينية‎

أعرب مندوبون عرب لدى الأمم المتحدة عن “خيبة الأمل بعد فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة التي عقت فجر اليوم السبت، في التوصل إلى نتيجة أو إدانة على الأقل بشأن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة خلال فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عُزّل.
وفي الوقت نفسه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ “إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادث”.
مشروع رئاسي
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، ومراقب فلسطين، رياض منصور وممثل الجامعة العربية ماجد عبد العزيز في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الطارئة، إن مشروع بيان رئاسي ستقوم الكويت بتوزيعه خلال أيام على أعضاء المجلس بشأن المذبحة الإسرائيلية.
وأوضح العتيبي أن مشروع البيان الرئاسي يتضمن إدانة مقتل أكثر من 15 فلسطينيًا وإصابة نحو 1000 آخرين ويطالب إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني كما يدعو مشروع البيان إلى إجراء تحقيق في الحادث وأن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها.
توفير الحماية
وناشد منصور أعضاء المجلس بأن يضطلعوا بمسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
جاء دلك في تصريحات أدلي بها السفير الفلسطيني قبيل دقائق من بدء جلسة المشاورات المغلقة والطارئة التي دعت اليها الكويت ( العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) لبحث المذبحة التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، وراح ضحيتها 17 فلسطينيًا.
وقال المندوب الفلسطيني في تصريحاته ” نحن هنا من أجل أن يوقف مجلس الأمن المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.. لقد قتلوا 17 فلسطينيًا من بينهم أطفال وكانت مذبحة كبيرة ضد شعبنا ولذلك نطالب بوقفها فورًا وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
وأردف قائلًا ” هذه مسؤولية مجلس الأمن . ومسؤولية المجتمع الدولي بأسره لأننا أمام موقف يهدد السلم والأمن الدوليين.. نحن نطلب حماية شعبنا في غزة والضفة والقدس كما يجب أن يدين المجلس تلك الفظائع التي ترتكبها إسرائيل وإذا لم يفعل المجلس فستكون هناك خطوات إضافية يمكن اتخاذها”.