أفغانستان تجري الانتخابات البرلمانية والمحلية في أكتوبر المقبل

قال مسؤول أفغاني كبير إن بلاده تعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بعد أن تأجلت لأكثر من ثلاث سنوات.

وأشار المسؤول إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه سريعًا للالتزام بهذا الجدول الزمني.

وتعد هذه الانتخابات تجربة تمهيدية قبل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة عام 2019 واختبارًا لقدرة الحكومة الأفغانية على التغلب على المشاكل التي شهدتها الانتخابات السابقة من ضعف التأمين والتزوير.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم الجمعة، إن اللجنة ستجري الانتخابات يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موضحًا أن تسجيل الناخبين سيبدأ منتصف نيسان/أبريل المقبل.

وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي في حزيران/يونيو 2015 ، لكن الرئيس أشرف عبدالغني مدد ولايته بمرسوم رئاسي بسبب مخاوف أمنية وخلافات بشأن سبل منع التزوير.