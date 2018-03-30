“العفو الدولية” تدعو إيران للإفراج عن 11 معتقلة من “الصوفية”

دعت منظمة “العفو الدولية” المعنية بحقوق الإنسان في العالم، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن 11 سيدة معتقلة من أتباع الطائفة الصوفية المعروفة بـ”دراويش غنابادي”، وقد تم اعتقالهن في فبراير/شباط الماضي بسبب مشاركتهن في احتجاجات بالعاصمة طهران.

وأعربت المنظمة، في بيان صحفي، عن قلقها إزاء حالة المعتقلات في سجن “قرتشك” للنساء الذي يقع في صحراء شرق طهران، ويعد أخطر سجن للنساء في البلاد، وأكثرها تعذيبًا وقسوة.

وكانت المنظمة قد قالت، في مطلع آذار/ مارس الجاري، إن هناك معلومات تشير إلى اعتقال السلطات الإيرانية أكثر من 70 امرأة من الطائفة الصوفية خلال مشاركتهن في احتجاجات اندلعت شمال العاصمة طهران، وتم نقل 11 منهن إلى سجن قرتشك.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن “السلطات الإيرانية لم تمنح المعتقلات إمكانية الوصول إلى محامٍ منذ بداية توقيفهن في قرتشك؛ كما لم يُتخذ أي إجراء في قضية شيما انتصاري، التي تعاني من الربو، فضلًا عن السجناء الآخرين الذين أُصيبوا أثناء اعتقالهم وبعده”.

ووصفت منظمة العفو الدولية اعتقالهن بالتعسفي، إلى جانب تعرضهن لـ”التحرش وسوء السلوك”، في إشارة إلى الحالة اللاإنسانية لسجن قرتشك.