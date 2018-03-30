لليوم الـ3 على التوالي.. عرب الأحواز يخرجون في مظاهرات ضد النظام (فيديو)

تجددت المظاهرات السلمية لليوم الثالث على التوالي بمدينة الاحواز مركز محافظة خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية، ضد الحكومة الإيرانية، بسبب إهانة التلفزيون الحكومي وتجاهله للقومية العربية.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، أن “الاحتجاجات اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة بمدينة الأحواز ضد الحكومة الإيرانية”، مشيرة إلى أن قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشرت بكثرة في الشوارع العامة وقامت بإطلاق العيارات النارية ومسيل الدموع لتفريق المتظاهرين.

وردد المتظاهرون العرب شعارات منها “بالروح بالدم نفديك يا أحواز، الأحواز عز بلادي أم الشهيد تنادي”.

وقالت قناة “در” الإيرانية المعارضة، إن “الأحواز تشهد أوضاعًا مقلقة للغاية بسبب استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية”، مضيفة أن “المدينة تشهد حالة حرب”.

وأدانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، يوم أمس الخميس، بشدة قمع المظاهرة السلمية للشعب العربي الأحوازي في المدينة من قبل السلطات الأمنية، مؤكدة “اعتقال عدد غير محدد من النساء والرجال من قبل قوات الأمن والشرطة”.

وقالت المنظمة في بيان، إنها “حصلت على معلومات تشير إلى اعتقال السلطات الأمنية 3 من النساء العربيات اللاتي شاركن في الاحتجاجات بالأحواز”، مضيفة أن “قوات الأمن قامت بمطاردة عدد من الشباب في اتجاه جسر نادري وألقت القبض على عدد منهم، وهناك 3 نساء من بين المعتقلين”.

وخرج آلاف العرب الأحوازيين إلى الشوارع منذُ يوم الأربعاء الماضي احتجاجًا على بث القناة الثانية الإيرانية، برنامجًا تجاهل وجود العرب في الأحواز.

وردد المتظاهرون هتافات ضد السلطة الحاكمة في إيران بسبب عنصريتها تجاه الشعب العربي ومحاولات طمس الهوية العربية للأحواز.

وانتقدت المنظمة الإجراءات التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين العرب، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح للمحتجين باستخدام حقهم في التجمع السلمي.