موسكو تطالب واشنطن بإخلاء مقر إقامة القنصل العام الأمريكي‎

طالبت موسكو، اليوم الجمعة، واشنطن بإخلاء مقر إقامة القنصل الأمريكي العام في مدينة سان بطرسبورغ؛ باعتبار المقر جزءًا من الأماكن المشمولة بإجراءات الرد بالمثل على قرار طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ممثل الخارجية الروسية، فلاديمير زابيفالوف القول: ” تنطبق على مقر إقامة القنصل الأمريكي نفس الإجراءات التي تخص مبنى القنصلية العامة”.

وأضاف أنّ “واشنطن لا تمتلك أي مبان أخرى في روسيا يتعين عليهم إخلاؤها”.

وجاء الموقف الروسي؛ عقب مطالبة الخارجية الروسية، أمس، 60 دبلوماسيًا أمريكيًا مغادرة الأراضي الروسية قبل 5 أبريل/ نيسان المقبل، وإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وإخلاء مبناها.

وسبق أن أقدمت 29 دولة على طرد 146 دبلوماسًيا روسيًا من أراضيها خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ تضامنًا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، فيما أعلنت دول أخرى تعليق المباحثات الثنائية.

وطردت الولايات المتحدة وحدها 60 دبلوماسيًا روسيًا، 48 منهم يعملون في السفارة الروسية، والبقية ضمن بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة.

وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل العميل سكريبال (66 عامًا)، وابنته “يوليا” (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما تنفيه موسكو.