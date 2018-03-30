عين على العراق.. أردوغان: باشرنا تطهير مناطق شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا بدأت عمليات لتطهير مناطق عين العرب وراس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين حتى الحدود العراقية.

وأضاف أن بلاده ستطرد المسلحين من العراق أيضًا.

وذكر أن أنقرة لا تعتزم إيذاء جنود من دول حليفة متمركزة في المنطقة، لكنها لن تسمح للمسلحين بالتحرك بحرية.

من جهة ثانية، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس لا تتوقع أي عمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا غير أنشطة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وجاءت تصريحات المسؤول بعد يوم من قول قوات سوريا الديمقراطية إن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم استقرار المنطقة في مواجهة التنظيم المتشدد يتضمن إرسال المزيد من القوات.