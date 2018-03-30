مقتل جنديين من التحالف الدولي بانفجار عبوة ناسفة في سوريا

المصدر: أ ف ب

أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن عنصرين من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في سوريا قتلا وأصيب خمسة آخرون؛ في هجوم بعبوة ناسفة.

ولم تحدد القيادة المركزية الأميركية جنسيات الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع الخميس، أو تفاصيل أخرى.

وقال بيان للقيادة المركزية: “قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح خمسة آخرون؛ في انفجار عبوة ناسفة في سوريا”، مساء الخميس.

وأضاف، أن “الأفراد المصابين تلقوا الرعاية الفورية، وتم إجلاؤهم لتلقي المزيد من العلاج الطبي”.

وتابع، أنه “سيتم الإعلان عن أسماء الأفراد الذين لقوا حتفهم وفقًا لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة”.

وأوضح أن “التحقيق لا يزال مستمرًا”، دون إعطاء تفاصيل إضافية.