تركيا تعلن رفض وساطة فرنسا للحوار مع التحالف العربي الكردي في سوريا

رفضت تركيا، اليوم الجمعة، أي وساطة فرنسية لإجراء حوار بين أنقرة وقوات “سوريا الديمقراطية”، التحالف العربي الكردي الذي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلين عنه.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين “نرفض أي جهد يهدف إلى تشجيع حوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية”. وجاءت تصريحات كالين بعدما دعت باريس إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تدينها أنقرة.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر أمنية اليوم الجمعة أن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 7 آخرون في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية في إقليم “سيرت” جنوب شرق تركيا.

وقالت المصادر إن الهجوم وقع في منطقة توجد بها قاعدة عسكرية. ولم تتوفر تفاصيل أخرى.