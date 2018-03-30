وثيقة: إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا على أمن بريطانيا

حذرت وثيقة بريطانية جديدة من أن إيران تشكل “تهديدًا حقيقيًا” على أمن المملكة المتحدة.

وقالت الوثيقة التي نُشرت الأربعاء الماضي على موقع الحكومة البريطانية إن “أنشطة طهران في الشرق الأوسط دفعت الاستقرار عن المنطقة”، واصفة إيران بأنها “دولة متشددة”.

وبحسب وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، اعتبرت الوثيقة إيران وروسيا وكوريا الشمالية “مهددة ومصنفة على أنها تهديدات بدوافع حكومية، مما قد يقوض النظام القانوني الدولي ويجعل الإجماع ومواجهة التهديدات العالمية أمرًا صعبًا”.

واتهمت الوثيقة روسيا باستخدام “الغاز العصبي”، معتبرة في الوقت ذاته “تجارب كوريا الشمالية النووية انتهاك صارخ للقانون الدولي”.