إدانة حقوقية لاعتقال الأمن الإيراني نساء في احتجاجات بالأحواز

أدانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، اليوم الخميس، بشدة قمع المظاهرة السلمية للشعب العربي الأهوازي في المدينة من قبل الأمن الإيراني، مؤكدة “اعتقال عدد غير محدد من النساء والرجال من قبل قوات الأمن والشرطة”.

وقالت المنظمة في بيان صحافي لها إنها “حصلت على معلومات تشير إلى اعتقال السلطات الأمنية 3 نساء عربيات شاركن في الاحتجاجات بالأحواز”، مضيفة: “لقد قامت قوات الأمن بمطاردة عدد من الشباب في اتجاه جسر نادري وألقت القبض على عدد منهم، وهناك 3 نساء من بين المعتقلين”.

وخرج آلاف المواطنين العرب الأحوازيين إلى الشوارع، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي؛ احتجاجًا على بث “القناة الثانية” الإيرانية برنامجًا تجاهل وجود العرب في الأحواز.

وردد المتظاهرون هتافات ضد السلطة الحاكمة في إيران؛ بسبب عنصريتها تجاه الشعب العربي ومحاولات طمس الهوية العربية للأحواز.

ونقلت المنظمة الأحوازية عن ناشطين عرب في المحافظة دعوتهم المواطنين في مدينة عبادان والمحمرة والفلاحية وباقي المناطق العربية الأخرى إلى تنظيم مسيرات احتجاج ضد الحكومة الإيرانية؛ بسبب معاداتها للعرب.

وانتقدت المنظمة الإجراءات التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين العرب، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح للمحتجين باستخدام حقهم في التجمع السلمي.