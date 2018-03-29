الكشف عن زيارة سرية قام بها رئيس استخبارات النظام السوري إلى إيطاليا 

كشف تقرير إخباري لصحيفة لوموند الفرنسية، أن رئيس الاستخبارات السورية، علي المملوك، قام بزيارة سرية إلى العاصمة الإيطالية روما مطلع العام الجاري، حيث التقى نظيره، ألبرتو مانينتي.

وقالت الصحيفة إن الزيارة تعتبر “انتهاكًا للعقوبات الأوروبية الخاصة بحظر دخول العديد من كبار المسؤولين السوريين إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد”.

وبحسب “لوموند”، فإن صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من دمشق، كشفت أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، عن هذه الزيارة التي زعمت أن 3 مصادر مطلعة على الشأن السوري، بما في ذلك ضابط استخبارات في دولة مجاورة لسوريا، أكدت لها صحتها.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن زيارة مملوك، “تمت بناء على دعوة من وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية”.

وأضافت:”سافر مملوك إلى روما على متن طائرة خاصة قدمتها له السلطات الإيطالية، حيثُ التقى نظيره الإيطالي ألبرتو مانينتي، وقد يكون الرجلان تباحثا حول الهجرة، والقضايا الأمنية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “غالبًا لا يجازف كبار المسؤولين السوريين بالسفر خارج البلاد، إلا أن المملوك، البالغ من العمر 72 عامًا، يسافر في كثير من الأحيان إلى الخارج”.