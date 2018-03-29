وسط غضب عارم من إساءات رسمية.. إيران تقطع الإنترنت عن محافظة الأحواز (صور)

قالت مصادر محلية بمحافظة الأحواز جنوب إيران، إن السلطات الأمنية قامت بقطع شبكة الإنترنت وحظر الرسائل النصية SMS في بعض المناطق التابعة للمحافظة، في محاولة لمكافحة الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في الأحواز بسبب إهانة التلفزيون الإيراني الحكومي للقومية العربية.

وأوضحت المصادر في حديث لموقع “إرم نيوز”، أن “مدنًا عدة بمحافظة الأحواز شهدت اليوم انقطاعات في شبكة الإنترنت بالإضافة إلى الرسائل النصية”، ومن بين المناطق التي شملها قطع الإنترنت مسجد سليمان، وشوشتر، والشوش، وماهشهر وشادكان، والمحمرة، والحويزة، بالإضافة إلى مركز المحافظة.

وفي سياق متصل، قالت مواقع إخبارية معارضة، إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على المتظاهرين الأحوازيين العرب وأصابت العشرات منهم بجروح، فضلًا عن اعتقال بعض النساء المشاركات في الاحتجاجات.

ونقلت وكالة أنباء “ميكروفون” أن “مرتزقة تابعين للمرشد قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين من أبناء القومية العربية في الأحواز”، مضيفة أن “المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للنظام”.

ويعاني الشعب العربي في إيران من مضايقات السلطة منذ قيام الثورة عام 1979، حيث يتعرض سكان المناطق العربية بمحافظة خوزستان إلى الاضطهاد والملاحقة بالإضافة إلى محاولات طمس الهوية العربية في الأحواز.