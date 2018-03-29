68 قتيلاً في أعمال شغب وحريق داخل سجن في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

قُتل 68 شخصًا داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا بشمال فنزويلا جراء “حريق”، بحسب ما أعلن النائب العام، بينما قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء تمرّد لعشرات المعتقلين.

وقال النائب العام طارق وليام صعب على تويتر إنه “في مواجهة الأحداث الرهيبة داخل المقر الرئيسي للشرطة في ولاية كارابوبو حيث أسفر حريق عن مقتل 68 شخصًا، قمنا بتعيين أربعة مدعين (…) لجلاء حقيقة ما حدث”.

وأضاف: “بحسب العناصر الأولى من التحقيق، قُتل 66 رجلاً بالإضافة إلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة”.

وشدد على أنه يريد أن “يوضح بشكل فوري هذه الحوادث المؤلمة التي أحزنت عشرات العائلات الفنزويلية، وأن يُحدد المسؤوليات” في هذه المأساة.

وكانت منظمة “نافذة على الحرية” غير الحكومية أعلنت مقتل 78 شخصًا، معظمهم معتقلون خلال تمرد اندلع صباح الأربعاء في زنزانات مركز الشرطة الرئيسي في فالنسيا عاصمة ولاية كارابوبو.

وقال كارلوس نييتو، مدير هذه المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق السجناء، إنّ “البعض ماتوا احتراقًا والبعض الآخر اختناقًا”.

وأوضح أن الحادث وقع صباح الأربعاء خلال محاولة فرار، مشيرًا إلى أن السجناء أضرموا النار في فرش واستولوا على سلاح أحد الحراس.

وأكد نييتو أيضًا أن “بين القتلى امرأتين كانتا تقومان بزيارة”. إلا أنه أشار إلى أنه لم يحصل على هذه المعلومات من مصادر حكومية.