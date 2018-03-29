ملالا تعود إلى باكستان للمرة الأولى منذ محاولة طالبان قتلها

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون باكستانيون أن حاملة نوبل للسلام، ملالا يوسفزاي، وصلت الخميس إلى باكستان في أول زيارة لها إلى بلدها الأم منذ إطلاق مسلح من طالبان النار عليها وإصابتها برأسها عام 2012 خلال ترويجها لتعليم البنات.

وأفاد مسؤول حكومي أن تفاصيل الرحلة الدقيقة التي يتوقع أن تدوم 4 أيام وتتضمن لقاءً مع رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي “أبقيت طي الكتمان نظرًا لحساسية الزيارة”.

وخرجت ملالا بصحبة والديها من مطار بنظير بوتو الدولي في إسلام أباد وسط حماية أمنية وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وتحولت ملالا إلى رمز عالمي لحقوق الإنسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ أن استقل مسلح الحافة المدرسية التي كانت داخلها في وادي سوات في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 وسأل “من هي ملالا” قبل أن يطلق النار عليها.

وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنغهام البريطانية. ودرست في جامعة إكسفورد، واستمرت بنشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.