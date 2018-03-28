ترامب وماي يبحثان هاتفيًا مواجهة “التجسس الروسي”

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء “سبل القضاء على أعمال التجسس الروسية” في بلديهما.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، بحسب بيان للبيت الأبيض، نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وجاء في البيان أن “الزعيمين اتفقا على أهمية تفكيك شبكات التجسس الروسية في بريطانيا، والولايات المتحدة، للحد من الأنشطة السرية الروسية، ومنع هجمات بالأسلحة الكيماوية في المستقبل، على أراضي أي من البلدين”.

وأمس الثلاثاء، بحث ترامب، خلال اتصالين منفصلين مع الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل؛ إجراءات الغرب ضد موسكو.

وفي 4 آذار/ مارس الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته “يوليا” (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام “غاز الأعصاب”، وهو ما تنفيه موسكو.

وطردت معظم دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، دبلوماسيين روسًا لديها، تضامنًا مع لندن.