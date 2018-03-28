مليء بالنبيذ.. قطار كيم جونغ أون الغامض يخطف الأنظار في الصين

دخل القطار الغامض محطة القطار المركزية إلى العاصمة الصينية بكين، مساء الإثنين الماضي، والذي يحمل على متنه رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لإجراء محادثات سرية مع نظيره الصيني.

وشوهد القطار الذي يتكون من 21 عربة مدهونة باللون الأخضر القاتم، بنوافذ معتمة بهدف إبقاء هويات ركابه مجهولة، ويحمل سمات وسائل النقل الخاصة المضادة للرصاص التي يفضلها قادة كوريا الشمالية عديمو الثقة بأحد.

وكان والد الرئيس كيم وجده يسافران بأسلوب مماثل في الرحلات الخارجية النادرة.

ولا تزال معظم تفاصيل رحلة يوم الإثنين لغزًا حتى اللحظة.

قطار غامض وألغاز

ومعظم المعلومات المتوفرة عن القطار جاءت من تقارير استخباراتية، وذكريات مسؤولين سمح لهم بالسفر على متن القطارات في عهود سابقة، ولقطات وسائل الإعلام الحكومية النادرة.

ويعتقد أن هناك على الأقل 90 مركبة نقل عالية الأمن تحت تصرف الرئيس، وذلك وفقًا لتقرير إخباري من كوريا الجنوبية اعتمد على معلومات سرية.

ووفقًا للتقرير الذي كتب خلال عهد والد الرئيس الحالي؛ كيم جونغ إيل؛ تعمل 3 قطارات في كل مرة يسافر بها الزعيم: قطار أمني متقدم، وقطار الزعيم، وقطار ثالث يحمل الحراس الشخصيين وإمدادات إضافية.

وكل هذه العربات مضادة للرصاص، مما يجعلهم أثقل بآلاف الباوندات من المتوسط. ويترجم هذا الوزن الإضافي برحلة أبطأ، حيث تبلغ سرعة القطار القصوى 37 ميلًا في الساعة فقط.

وفي عهد كيم جونغ إيل سافر 100 ضابط أمني في القطار المسبق، للتفتيش عن وجود متفجرات وتهديدات أخرى في المحطات واختبار سلامة المسار. بالإضافة إلى ذلك، كانت تحلق طائرات نفاثة وعمودية فوق القطار لتوفير المزيد من الأمن.

ووفقًا للتقرير، بنيت 20 محطة قطار في أنحاء كوريا الشمالية فقط للاستخدام الشخصي للزعيم.

فخامة ورفاهية

غطت وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية بين الوقت والآخر القادة من داخل القطار، مقدمين بذلك لمحة نادرة عن بعض العربات المتخصصة.

في عام 2015، شوهد كيم جونغ أون وهو يجلس لفترة طويلة على طاولة بيضاء طويلة، فيما بدا أنها قاعة اجتماعات.

وفي مقطع فيديو مشابه من عام 2011، يشاهد والده كيم جونغ إيل في محط الأنظار في نفس المكان.

وفي الفيديو الأقدم، يظهر التلفاز المسطح بشكل واضح، بينما في الفيديو الأحدث تظهر شاشة جهاز كمبيوتر محمول.

وفي لقطات الفيديو من رحلات كيم الأب، يشاهد الزعيم في عربة للجمهور مفروشة بمقاعد فاخرة، وهو يقود اجتماعًا في عربة لتناول الطعام في مقطورة، ويحضر مأدبة طعام في عربة مكسوة بألواح خشبية داكنة اللون. في لقطات الفيديو تلك، يجلس كيم على طاولة مملوءة بالطعام بينما يقوم فنانون بتقديم عروض وهم يرتدون بدل التوكسيدو وأثواب السهرات.

ويحتفظ بمقطورة مكتب الرئيس السابق الذي يتضمن مكتبًا وجهاز كمبيوتر كمعرض في قصر شمس كمسوسان، وهو ضريح كيم جونغ إيل في عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ.

كركند ونبيذ

وكان يشاع أن كيم جونغ أول كان يخاف من السفر جوًا ويفضل السفر على متن قطاره الذي تم تجهيزه بتكنولوجيا اتصالات حديثة وعدد كبير من الموظفين الذين يلبون رغباته.

وكتب كونستانتين بوليكوفسكي وهو مسؤول روسي سافر مع الزعيم السابق في عام 2011 في رحلة عبر روسيا ” كان من الممكن طلب أي طبق من المطبخ الروسي أو الصيني أو الكوري أو الياباني أو الفرنسي”.

واستذكر بوليكوفسكي في مذكراته عن الرحلة في كتاب اسماه أورينت إكسبرس ” أصر السيد كيم على توصيل الكركند الحي وغيرها من الأطعمة الشهية الطازجة إلى القطار أثناء عبوره سيبيريا خلال الرحلات إلى روسيا”. وعندما كان يشعر بالملل، اعتمد كيم على مجموعة من الفنانات المعروفات بـ “السيدات قادة الفرق الموسيقية” ليعزفن له ألحانًا روسية وكورية.

بيد أن ما يفعله الرئيس الحالي كيم جونغ أون للتغذية والترفيه غير معروف خلال وجوده على متن القطار، لكن من المعروف أن شهية كيم الابن منافسة لوالده. يشار إلى أنه يفضل الجبن السويسري وشامبانيا كريستال وكونياك هينيسي.

مآسٍ على السكك

كان القطار محور العديد من الأحداث في تاريخ كوريا الشمالية الحديث، أكثر من 3000 شخص قتلوا في بلدة ريونغتشون القريبة من الحدود الصينية في نيسان/ ابريل 2004 عندما انفجرت قطارات محملة بمواد قابلة للاحتراق بسبب اصطدام أو عطل كهربائي.

وانتشرت حينئذ شائعات أولية بأن الانفجار كان جزءًا من محاولة اغتيال كيم جونغ إيل لأن قطار القائد مر عبر البلدة قبل ساعات.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإخبارية التابعة للدولة، توفي في وقت لاحق على متن قطاره بعد إصابته بأزمة قلبية في كانون الأول/ ديسمبر 2011.

وبعد وصول كيم جونغ أون إلى القطار في بكين يوم الإثنين، التقى بمسؤولين صينيين للإعداد لمحادثات سلام مقررة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.