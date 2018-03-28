معارض إيراني لترامب: خامنئي يكذب وعليك دعم إسقاط نظامه

هاجم المعارض الإيراني الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيراني، حشمت الله طبرزدي في رسالة بعثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، واصفًا إياه بـ”الكاذب”.

وحث طبرزدي ترامب على دعم خيار إسقاط النظام الإيراني، مرحبًا في الوقت ذاته “بخطاب الرئيس ترامب إلى الإيرانيين بمناسبة عيد النيروز وفصله بين الحكومة والشعب” في هذه الرسالة.

وقال المعارض الإيراني: ” الإيرانيون يواجهون مشكلة في الانتماء القومي، إلا إن النظام الحالي جعل الدين أداة لمصالحه الخاصة، واليوم يتم خداع ملايين الناس واستخدام منصة الصلاة والأماكن المقدسة لتنويم الجماهير”.

ورد حشمت الله طبرزدي على خطاب خامنئي، الأربعاء الماضي بمناسبة العام الإيراني الجديد الذي قال فيه إن إيران تشهد حرية للتعبير ليس لها وجود في العالم، وقال طبرزدي إن “خامنئي يكذب، فليس هناك حرية للتعبير، وإذا أعلن أحدهم أنه معارض للحكومة سيكون مكانه السجن”.

يذكر أن حشمت الله طبرزدي قضى 16 عامًا من عمره في سجون بلاده بسبب آرائه المعارضة للنظام الحاکم، حيث كان في السابق من أشد المؤيدين للثورة التي قادها الراحل الخميني، حيث تحول إلى معارض قوي عقب وصول الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني إلى رئاسة الجمهورية عام 1989م.

وهنأ ترامب في 20 من مارس/ آذار الجاري، الإيرانيين بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز، فيما هاجم الحكومة الإيرانية وخاصة قوات الحرس الثوري.

وقال في التهنئة “أتمنى عيد نيروز جميلًا ومباركًا لملايين الناس في أنحاء العالم والذين يحتفلون بحلول الربيع .. الإيرانيون اليوم يواجهون تحديات جديدة، فهم يخضعون لسلطة الحكام الذين يخدمون مصالحهم وليس مصالح شعوبهم.”

وأكد ترامب دعم بلاده للشعب الإيراني في المطالبة بحقوقه، وأضاف: “الإيرانيون يناضلون من أجل حقوقهم والولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في سعيه ليكون مع المجتمع الدولي وأن تكون له حكومة مسؤولة تخدم شعبها”.

ووصف ترامب الحرس الثوري بأنه “جيش معاد يقمع الشعب الإيراني ويسرق منه لتمويل الإرهاب في الخارج”.