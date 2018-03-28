إحالة 43 إيرانيًا شاركوا في الاحتجاجات الشعبية إلى القضاء

أحال المدعي العام بمحافظة “كرمنشاه” غرب إيران، 43 متظاهرًا إلى القضاء بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مناطق مختلفة من إيران، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي واستمرت أسبوعين.

وقال المدعي العام في كرمنشاه، محمد حسين صادقي، لوكالة أنباء “ميزان نيوز”، التابعة للقضاء الإيراني اليوم الأربعاء، “لقد تمت إحالة 43 متظاهرًا إلى السلطة القضائية من أجل إصدار الأحكام بحقهم”، مشيرًا إلى أن “المشاركين في الاحتجاجات اعترفوا بأنهم نزلوا إلى الشوارع تحت تأثير الفضاء الإلكتروني”.

ووصف صادقي الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران بأنها “حوادث مريرة”، مضيفًا أن الاحتجاجات “تركت أضرارًا على المجتمع”.

وأضاف ” الأحكام النهائية صدرت على 43 من مرتكبي اضطرابات الشوارع في العام الماضي، وتم تقديم القضية إلى المحكمة للمحاكمة”.

وتقول السلطات الإيرانية إن بداية هذه الاحتجاجات “حدثت في سياق عدم تلبية مطالب الناس في المجال الاقتصادي” ، ولكن “سرعان ما تحولت إلى رفع شعارات إسقاط النظام، وترديد شعارات مناهضة لكبار المسؤولين، وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي“.

وقُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن واعتُقل الآلاف خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من 80 مدينة ومحافظة إيرانية، كما فقد عدد من المحتجزين أرواحهم وهم في السجن.