روسيا تؤكد أنها سترد بالمثل على طرد دبلوماسييها في الغرب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قالت، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد على الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية بطريقة مماثلة.

ونقلت الوكالة عن ماتفيينكو قولها للصحفيين: “دون شك، فإن روسيا، ووفقًا للتقاليد الدبلوماسية، سترد بشكل مماثل وستراعي التناسب فيما يتعلق بأعداد الدبلوماسيين”.

وتوترت العلاقات بشدة بين لندن وموسكو بفعل حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري، بينما تلقي بريطانيا باللوم على روسيا لكن موسكو تنفي أي دور لها في الأمر.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إنها ستطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا لتنضم إلى حكومات في أنحاء أوروبا تعاقب الكرملين على الهجوم.