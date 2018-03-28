ترامب: وصلتني رسالة أن كيم جونغ أون يتطلع لاجتماعه معي

ترامب: وصلتني رسالة أن كيم جونغ أون يتطلع لاجتماعه معي

المصدر: إرم نيوز

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطور جديد باتجاه عقد لقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إنهاء إحدى أكثر الأزمات الدولية تعقيدًا جراء امتلاك بيونغ يانغ لقدرات نووية تثير قلق المجتمع الدولي.

وقال ترامب في تغريدات على حاسبه بتويتر: “خلال سنوات وعبر إدارات عديدة، قال الجميع إن السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لم يكن حتى إمكانية صغيرة. الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية. نتطلع إلى اجتماعنا!.

وأضاف: “تلقيت الليلة الماضية رسالة من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن اجتماعه مع كيم جونغ أون سار بشكل جيد، وأن كيم يتطلع قدما لاجتماعه معي، في غضون ذلك ، وللأسف ، يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن!.

وكان رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج يوي-يونج توقع إجراء اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم بحلول مايو/ أيار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً