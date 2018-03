ترامب: وصلتني رسالة أن كيم جونغ أون يتطلع لاجتماعه معي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطور جديد باتجاه عقد لقائه المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إنهاء إحدى أكثر الأزمات الدولية تعقيدًا جراء امتلاك بيونغ يانغ لقدرات نووية تثير قلق المجتمع الدولي.

وقال ترامب في تغريدات على حاسبه بتويتر: “خلال سنوات وعبر إدارات عديدة، قال الجميع إن السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لم يكن حتى إمكانية صغيرة. الآن هناك فرصة جيدة لأن يقوم كيم جونغ أون بما هو مناسب لشعبه وللإنسانية. نتطلع إلى اجتماعنا!.“

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!

وأضاف: “تلقيت الليلة الماضية رسالة من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن اجتماعه مع كيم جونغ أون سار بشكل جيد، وأن كيم يتطلع قدما لاجتماعه معي، في غضون ذلك ، وللأسف ، يجب الحفاظ على أقصى درجات العقوبات والضغط بأي ثمن!.“

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018