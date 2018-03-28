موسكو: لندن تخفي نقاطًا رئيسة في التحقيقات بقضية سكريبال

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن لندن تخفي عن المواطنين البريطانيين النقاط الأساسية في التحقيق بحادثة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته، في بريطانيا.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن “العدد الإجمالي لضحايا حادثة سكريبال، ما زال مجهولاً”، بحسب وكالة “سبوتنيك” المحلية.

وأضاف البيان أن “تصرفات السلطات البريطانية تطرح الكثير من الأسئلة، يخفون عن مواطنيهم ذاتهم النقاط الأساسية في هذا الحادث، وفي مقدمتها عدد الضحايا الإجمالي”.

وفي الـ4 من آذار/مارس الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام غاز الأعصاب، وهو ما تنفيه موسكو.

وطردت معظم دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، دبلوماسيين روسًا لديها ضمن استجابة متناغمة للحادث.