أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا

قال مسؤولون في الحكومة المحلية إن دويَّ انفجارين سُمع في مدينة، غرب أوكرانيا، إذ تعرضت البلاد لهجوم صاروخي روسي جديد، بينما قيَّدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبًا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.

وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن دويَّ انفجارين سُمع في المدينة التي تقع على بعد 274 كيلومترًا غرب كييف.