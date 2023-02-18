أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا

أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا

رويترز
رويترز

قال مسؤولون في الحكومة المحلية إن دويَّ انفجارين سُمع في مدينة، غرب أوكرانيا، إذ تعرضت البلاد لهجوم صاروخي روسي جديد، بينما قيَّدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبًا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.

وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن دويَّ انفجارين سُمع في المدينة التي تقع على بعد 274 كيلومترًا غرب كييف.

السلطات حذرت في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا من احتمال قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي.

وبعد وقت قصير من إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، صباح اليوم السبت، حذَّرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا من احتمال قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي للحد من الأضرار التي قد تلحق بالشبكة في حال التعرض لضربة.

وتستهدف روسيا، التي غزت جارتها، منذ ما يقرب من عام، شبكات الطاقة الأوكرانية بوابل من الصواريخ، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أنباء عن انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا
المستشار الألماني يدعو لإرسال دبابات إلى أوكرانيا "الآن"

ونشر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية، صورة على تطبيق المراسلة "تيليغرام" لما بدا أنه حطام صاروخ في أحد الحقول.

ورجح أنه جزء من صاروخ دفاع جوي أوكراني، وأشار إلى أنه تم إسقاط صاروخ روسي واحد على الأقل. 

روسيا
أوكرانيا
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com