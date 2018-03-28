“التايمز” البريطانية تحذر من هجوم أمريكي على إيران

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأربعاء، مقالاً للكاتب البريطاني روجر بويز، حذر فيه من شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران، بهدف تحجيم سياستها النووية والعدائية، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم سيعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر، فضلاً عن أنه لن يحل المشكلة النووية في كوريا الشمالية.

وقال المحرر الدبلوماسي للصحيفة، في مقاله، إن “ما قد يحققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خططه بشأن إيران، لن يعد فوزًا ما لم يشمل تفكيك كل منشآتها النووية وتحجيم أعمالها العدائية في المنطقة، ووضع حد لبرامجها الصاروخية وتزويدها الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بالصواريخ، وتوقف الزوارق الإيرانية عن مضايقة البحرية الأمريكية في مياه الخليج”.

ورأى بويز، في مقاله تحت عنوان “تهديدات ترامب لإيران تعرض الشرق الأوسط للخطر”، أن “تعيين مسؤولين متشددين في الإدارة الأمريكية وهما مايك بومبيو وزيرًا للخارجية وجون بولتون مستشارًا للأمن القومي، فتح الباب أمام ترامب للتفكير بالخيار العسكري”.

وتساءل الكاتب بقوله: “بصرف النظر عن خطر مهاجمة إيران، ما هي الرسالة التي سترسلها واشنطن لكوريا الشمالية التي تراودها الآن فكرة تفكيك المنشآت النووية، فقد تكون إدارة ترامب تفكر الآن بأن ضربة محدودة ضد إيران قد تردع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خاصة أن بولتون كان دعا من قبل إلى ضرب البلدين معًا”.

وأنهى بويز مقاله مؤكدًا: “أنا مع الإستراتيجية التي تربط بين أمرين، لكنها في هذه الحالة تربط بين أزمتين مختلفتين تمامًا، وقد تؤدي إلى فوضى عارمة، أعتقد أن الحل هو أن يعمل ترامب جنبًا إلى جنب مع الصين لتفكيك القنبلة الموقوتة في كوريا الشمالية، بدلاً من التفكير في الدخول بمواجهة عسكرية مع إيران”.