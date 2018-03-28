نتنياهو يدفع مجددًا بقانون يستهدف منع رفع أذان الفجر

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز إلى رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست دافيد أمساليم، بدفع إجراءات سن قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد.

وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، ولكن حزبي “شاس” و”يهودوت هتوراه” أعلنا رفضهما له.

وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث.

ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

ويلزم أي مشروع قانون المرور بـ 3 قراءات “تمهيدية، وأولى، وثانية”، قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحًا.

وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، قد قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين على رفضهم له.