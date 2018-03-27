عقب وصفه نجاد بـ”الخائن.. خامنئي يعزل رئيس السلطة القضائية‎

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى علي خامنئي قرّر عزل رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني، بعد موجة انتقادات وُجّهت للقضاء الإيراني.

وذكر موقع “تيتر يك أون لاين”، بالإضافة إلى مواقع إخبارية أخرى، أن “خامنئي عزل صادق لاريجاني من منصب رئيس السلطة القضائية، وقرّر تعيين محمد رضا مدرسي يزدي بهذا المنصب”، مشيرة إلى أن إعفاء لاريجاني من منصبه جاء بسبب موجة انتقادات للسلطة القضائية، وأن يزدي بدأ مزاولة عمله في السلطة القضائية منذ أيام.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وجَّه، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اتهامات للقضاء بسبب اضطهاد للمعتقلين.

ودعا نجاد المرشد علي خامنئي إلى استبدال صادق لاريجاني بعدما وصف الأخير أنه فاقد للعدالة الشرعية، فيما وصف رئيس السلطة القضائية نجاد بالخائن، معتبرًا أن الأخير أشهر سيفه ضد النظام، وربما يسعى إلى الإطاحة به.

وفي 15 أغسطس/آب 2009، اختار المرشد العام للثورة علي خامنئي، صادق لاريجاني، رئيسًا للسلطة القضائية، ثم قام بتمديد هذه المهمة إلى خمس سنوات أخرى.

وفي سياق متصل، برّرت وسائل إعلام مؤيدة للنظام الإيراني، أن اختيار خامنئي “محمد رضا مدرسي يزدي” رئيسًا للسلطة القضائية خلفًا لصادق لاريجاني جاء بسبب قرب انتهاء ولاية الأخير، والتي من المقرر أن تنتهي آب / أغسطس المقبل.

ويعدُّ يزدي البالغ من العمر 63 عامًا من أهالي محافظة يزد وسط إيران، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة حكم في إيران، والتي تنظر دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إيران.