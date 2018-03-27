ترامب يدعو إلى مزيد من التعاون مع تركيا بشأن سوريا

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على الولايات المتحدة وحلفائها التعاون بشكل أكبر مع تركيا بشأن سوريا.

وكانت واشنطن قد عبرت سابقًا عن قلقها بشأن قرار تركيا التدخل بشكل أكبر في حرب سوريا، بشنها هجومًا على المناطق الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

لكن وبحسب البيت الأبيض، أكد ترامب في مكالمته مع ماكرون “ضرورة زيادة التعاون مع تركيا بشأن التحديات الاستراتيجية المشتركة في سوريا”.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم على منطقة عفرين شمال سوريا، لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وتعتبر تركيا تلك الوحدات فرعًا لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا لشنه قتالًا داخل أراضيها، وتصنفه واشنطن وأنقرة على أنه تنظيم “إرهابي”.

غير أن الجيش الأمريكي عمل بشكل وثيق مع وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، بحيث أصبحت جزءًا رئيسًا من قوات سوريا الديمقراطية، التي تم تشكيلها لقتال تنظيم داعش.

وبالإضافة إلى مناقشة الوضع في سوريا، تطرق ترامب وماكرون إلى الرد المشترك على محاولة اغتيال عميل مزدوج روسي سابق، بغاز أعصاب في الأراضي البريطانية، التي تتهم موسكو بأنها وراءها.

وقال البيت الأبيض إن الرجلين “عبرا عن دعمهما للرد الغربي القوي على الهجوم الروسي، بأسلحة كيميائية في سالزبري بالمملكة المتحدة، بما في ذلك طرد العديد من ضباط الاستخبارات الروس على جانبي الأطلسي”.

ويعد هذا أول تعليق رسمي علني لترامب على الرد الغربي، إذة أوكل للمتحدثة باسمه إعلان قرار واشنطن غير المسبوق بطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا.