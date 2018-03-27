ماتيس يعلن موقفه من التعاون مع بولتون مستشار ترامب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الثلاثاء، استعداده للتعاون “من دون تحفظ” مع جون بولتون المستشار الجديد للأمن القومي، للرئيس دونالد ترامب والمعروف بأنه من “الصقور”.

وقال ماتيس خلال لقائه عددًا من الصحفيين في البنتاغون “لم يسبق أن التقيت بولتون، سنلتقي وأتطلع إلى العمل معه”.

ورفض ماتيس التحدث عن صعوبات قد تعترض عمله مع السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، وقال “لا تحفظات، لا قلق إنه وفق معلوماتي أمريكي ويمكن دائمًا العمل مع أمريكي”.

وردًا على سؤال عن احتمال شعوره بالقلق من اختلاف في وجهات النظر مع بولتون الذي ينادي، بخلاف ماتيس، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ويؤيد شن “ضربات وقائية” على كوريا الشمالية، قال: “آمل بأن تكون هناك آراء مختلفة حول وضع العالم، هذا ما نحتاج إليه”.