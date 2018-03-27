بوتين وأردوغان يبحثان قمة ثلاثية بشأن سوريا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التحضير للقمة الروسية التركية الإيرانية، التي ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء 27 مارس/ آذار، إن الرئيسين ناقشا التحضيرات الخاصة بالقمة الثلاثية في مكالمة هاتفية جرت اليوم.

وأضاف أن “قائدي البلدين ناقشا التحضيرات للقمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول الوضع في سوريا. كما تطرق الجانبان إلى تنمية العلاقات الثنائية، وأكدا تصميمهما على تطويرها في جميع المجالات”.

وكان مصدر في مكتب الرئاسة التركية قال، في وقت سابق: إن “رئيسي البلدين ناقشا عبر الهاتف التحضير للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا، حول التسوية السورية، التي ستجري في أنقرة في 4 أبريل/ نيسان”.

وأعرب أردوغان عن تعازيه لبوتين وروسيا برمتها فيما يتعلق بضحايا الحريق الذي وقع في مركز تسوق بإقليم كيميروفو في سيبيرسا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا.