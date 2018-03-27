خامنئي يهدد بفصل موظفي مكتبه في حال اختيارهم زوجة ثانية

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، بفصل أي موظف في مكتبه وطرده من العمل في حال زواجه من امرأة ثانية، نافيًا وجود فتوى له تشجع على الزواج الثاني.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن مكتب الإفتاء للمرشد علي خامنئي قوله إن “آية الله خامنئي ينفي بشكل قاطع صحة ما يشاع عن فتوى صدرت منه حول استحباب تعدد الزوجات؛ ويحذر رجال مكتبه من الطرد في حال اختيارهم زوجة ثانية”.

وقال خامنئي في فتوى له: “أنا لا أقبل قضية تعدد الزوجات، ولا ينبغي على السادة العاملين في مكتبي أن يتحدثوا عن تعدد الزوجات، ولو على طريق المزاح”، مضيفًا: “الفتوى التي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استحباب تعدد الزوجات لا صحة لها”.

وكانت مواقع إخبارية تناقلت فتوى لخامنئي تؤكد على “استحباب تعدد الزوجات في ظل الظروف الحالية التي يعيشها المجتمع الإيراني”.

ويسمح القانون الإيراني بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى.

وفي عام 2009، أصدر المرجع آية الله يوسف صانعي فتوى تحرم زواج الرجل بثانية دون إذن الزوجة الأولى، ورأى في ذلك خلافًا للمعاشرة بالمعروف، واعتبره ظلمًا للمرأة.