إيرلندا تطرد دبلوماسيًا روسيًا على خلفية قضية الجاسوس

قال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستطرد دبلوماسيًا روسيًا؛ ردًا على هجوم بغاز أعصاب في إنجلترا، تلقي الحكومة البريطانية بالمسؤولية عنه على موسكو.

وأعلنت حكومات أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى، خططًا، أمس الإثنين، لطرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي؛ ردًا على الهجوم على جاسوس روسي سابق وابنته في 4 آذار/ مارس الجاري، وتنفي موسكو مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال كوفيني في بيان صدر عنه، الثلاثاء: “اجتمعت وزارة الشؤون الخارجية مع سفير روسيا الاتحادية، وأبلغته بأنها ستنهي اعتماد أحد موظفيه من السلك الدبلوماسي بما يتماشى مع بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الشخص المعني ملزم بالرحيل”.