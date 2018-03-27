لافروف: “ضغوط أمريكية هائلة” وراء طرد الدبلوماسيين الروس

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن قرار نحو 20 دولة طرد دبلوماسيين روسيين ردًا على تسميم عميل روسي سابق في المملكة المتحدة، جاء نتيجة “ضغوط هائلة” من واشنطن.

وأوضح لافروف، في لقاء صحافي في طشقند أعاد بثه التلفزيون الروسي: “إنها نتيجة ضغوط هائلة، وابتزاز هائل يشكل للأسف السلاح الرئيس لواشنطن على الساحة الدولية”.

وقررت 23 دولة من بينها 16 عضو في الاتحاد الاوروبي طرد 116 دبلوماسيا روسيا على الأقل في إطار الرد على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في الرابع من اذار/مارس والذي تتهم لندن موسكو بالوقوف ورائه.

وفي موقف ملفت أصدرت واشنطن قرارا بطرد 60 دبلوماسيا روسيا اعتبرتهم “عملاء استخبارات” وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل على الساحل الغربي.

وتابع لافروف: “كونوا على ثقة بأننا سنرد! فلا أحد يريد السكوت عن مثل هذا السلوك، ولن نقوم بذلك”.