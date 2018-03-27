موسكو تتوعد مجددًا: سنرد بقوة على قرار طرد الدبلوماسيين الروس من أمريكا

هددت روسيا بأنها “سترد بقوة” على قرار الولايات المتحدة الأمريكية طرد دبلوماسيين روسيين من أراضيها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن موسكو “سترد بقوة على قرار الولايات المتحدة طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا، لكنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات إستراتيجية مع واشنطن تتناول الاستقرار”.

وكانت واشنطن أعلنت، أمس الاثنين، أنها ستطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا لتنضم بذلك إلى حكومات أوروبية عاقبت الكرملين على هجوم بغاز للأعصاب ضد جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وتلقي لندن باللوم في الهجوم على موسكو، لكن روسيا تنفي أي صلة لها بالأمر.