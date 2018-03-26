قبيل لقائه محمد بن سلمان.. أمين عام الأمم المتحدة يدين صواريخ الحوثي

المصدر: أ ف ب

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم الإثنين، الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون في اليمن على السعودية، مساء الأحد، وقال إن التصعيد العسكري ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

واعترضت القوات السعودية، الأحد، سبعة صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن غوتيريش “يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ بالأمس، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، باتجاه مدن في السعودية من بينها الرياض، كما يفعل بشكل مستمر بشأن جميع الهجمات ضد المدنيين”.

ودعا غوتيريش إلى “ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وأكد على أن التصعيد العسكري ليس هو الحل”.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء؛ لمناقشة مسألة اليمن.

وتطلق الأمم المتحدة مساعي جديدة لإجراء محادثات، بعد أن أرسلت إيران مؤشرات بأنها ستكون مستعدة للمساعدة في الضغط على الحوثيين للمشاركة في المفاوضات، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وزار المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات لإطلاق العملية السياسية بعد أول جولة من اللقاءات في الرياض.