طرد جماعي لدبلوماسيين روس من أمريكا وأوروبا تضامنا مع بريطانيا في قضية سكريبال

قال مسؤولون كبار من الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بطرد 60 روسيا من أمريكا وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل بسبب قضية استخدام غاز الأعصاب في بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للصحفيين إن أمر الطرد يشمل 12 ضابط مخابرات روسيا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك ويعكس مخاوف من أن أنشطة روسيا المخابراتية تزداد عدوانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قوله إن قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين روس أمر “جائر” ويدمر ما تبقى من العلاقات الأمريكية الروسية.

وتعقيبا على الرد الروسي المحتمل نقلت الوكالة عن أنتونوف أن رد موسكو سيكون متناسبا وأن الولايات المتحدة لا تفهم سوى لغة القوة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن عضو في مجلس الاتحاد الروسي قوله إن موسكو ستطرد 60 على الأقل من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية ردا على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا طردت أربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا، التي اتهمت موسكو بتنفيذ هجوم بغاز للأعصاب ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وأضافت: “بعد هجوم التسميم في سالزبري ما زالت روسيا غير متعاونة فيما يتعلق بالتحقيق”.

وأعلنت فرنسا طرد اربعة دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقال وزير الخارجية جان ايف لودريان في بيان: “أبلغنا اليوم السلطات الروسية قرارنا طرد أربعة موظفين روس لديهم وضع دبلوماسي من الأراضي الفرنسية في مهلة أسبوع”.

كما أعلنت أوكرانيا عن طرد 13 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في تصريح بثه مكتبه الاعلامي: “في إطار التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا عبر الأطلسي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي، اتخذت أوكرانيا قرار طرد 13 دبلوماسيا من أراضيها”.

كما قال وزير خارجية لاتفيا إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية في ليتوانيا أن البلاد ستطرد ثلاثة دبلوماسيين روس ردا على الهجوم، كما قالت إنها ستمنع أيضا 44 شخصا آخرين من دخول أراضيها.

وقال أندريه بابيش رئيس وزراء التشيك إن بلاده قررت طرد ثلاثة دبلوماسيين روس بعدما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبريطانيا.

وقال وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش إن بولندا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس في سياق تحرك أوروبي أوسع لإبداء التضامن مع بريطانيا فيما يتعلق بتسميم جاسوس روسي سابق في إنكلترا واتهام لندن لموسكو بذلك.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أن الدبلوماسيين يتعين عليهم مغادرة البلاد في موعد أقصاه الثالث من أبريل/ نيسان.

وأتم: “إبداء التضامن مع بريطانيا وغيرها من الدول هو أهم شيء، هناك تكلفة دبلوماسية لذلك لكنها تستحق”.

وانضمت إستونيا وهولندا والدنمرك إلى قائمة الدول الغربية التي قررت طرد دبلوماسيين روس.

وقال وزير خارجية إستونيا سفين ميكسر في مؤتمر صحفي: “بعد ظهر اليوم استدعينا السفير الروسي وأعطيناه مذكرة تفيد بضرورة رحيل الملحق العسكري بالسفارة من البلاد”.

وأضاف: “أفعاله لا تتماشى مع معاهدة فيينا”.

كما قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن هولندا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بسبب هجوم غاز الأعصاب الذي وقع في سالزبري بإنكلترا هذا الشهر.

وقالت الحكومة إنه سيكون على الدبلوماسيين، اللذين يعملان ضابطي مخابرات في السفارة الروسية في لاهاي، مغادرة الدولة خلال أسبوعين.

كما أعلنت الدنمرك طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا.

وقال وزير الخارجية اندرز سامويلسن للصحفيين: “التفسيرات الروسية للحادث تخيلية وعدد منها متناقض وهي على الأرجح ستارة دخان لبث الشكوك”.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن أربع عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت طرد دبلوماسيين روس بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال توسك من فارنا في بلغاريا حيث سيشارك في اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “بطريقة ملموسة، قرر 14 بلدا من الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس”.

وأضاف أن تدابير إضافية تتضمن عمليات طرد جديدة ليست مستبعدة في الأيام المقبلة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية إن موسكو سترد بالمثل وخلال أيام على قرار دول بالاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس.

وأضاف المصدر: “سيكون الرد متناسبا، سنفكر فيه خلال الأيام المقبلة وسنرد على كل دولة”.