بريطانيا: صبر العالم على بوتين ينفد في قضية سكريبال

قال وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، اليوم الاثنين، إن العالم يقف متحدًا وراء موقف بلاده فيما يتعلق بتسميم جاسوس روسي سابق، وإن الصبر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفد.

وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم الرابع من مارس آذار، وحظيت بدعم حلف شمال الأطلسي وزعماء أوروبيين.

وينفي الكرملين أي ضلوع في الهجوم ويقول إن بريطانيا تدير حملة مناهضة لروسيا.

وقال وليامسون خلال زيارة لإستونيا إن الدعم الذي تلقاه بريطانيا يعد “في حد ذاته هزيمة للرئيس بوتين”.

وأضاف مخاطبًا الصحافيين “صبر العالم على الرئيس بوتين وأفعاله ينفد، والحقيقة أن الدول في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وقفت في صف المملكة المتحدة.. أظن حقًا أن هذا أفضل رد ممكن من جانبنا”.

وتابع قائلًا “نيتهم (في الكرملين) وهدفهم هو بث الفرقة لكن ما نراه هو توحد العالم وراء الموقف البريطاني وهو ما يعد في حد ذاته نصرًا عظيمًا ويبعث رسالة قوية على نحو استثنائي للكرملين وللرئيس بوتين”.

كان أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا يوم الجمعة على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب الهجوم على سكريبال الذي عثر عليه وابنته فاقدي الوعي في مدينة سالزبري جنوب انجلترا. ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا طرد دبلوماسيين روس، بحسب ما قاله مصدر مطلع أمس الأحد.