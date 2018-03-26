الكونغرس يوافق على مبلغ قياسي لتطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، إن الكونغرس الأمريكي وافق على تخصيص 705 ملايين دولار أمريكي للدفاع الصاروخي لهذا العام.

وأضاف “يسرني أن أعلن أن الكونغرس الأمريكي وافق على مبلغ قياسي للدفاع الصاروخي بقيمة 705 ملايين دولار للعام 2018″، مشيرًا إلى مواصلة “تطوير نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات”.

وتابع ليبرمان “سوف يفاجأ أعداؤنا الذين يحاولون إيذاءنا بالقدرات التي طورناها”.

ولفت ليبرمان إلى أنه “غدًا سيلتقي في القدس بوفد من أعضاء الكونغرس بقيادة صديقة إسرائيل نانسي بيلوسي وسيشكرهم شخصيًا”.

وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لتمكين إسرائيل من تطوير أنظمة دفاعية ضد الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.