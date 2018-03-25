نجاد ينتقد خامنئي بسبب تجاهله “فساد القضاء”

وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الأحد، انتقادات مبطنة للمرشد الأعلى علي خامنئي بسبب ما وصفه بـ”تجاهله فساد السلطة القضائية”، مؤكدًا أن “الظلم لن يدوم”.

وقال نجاد في مقطع فيديو بثه موقع “دولت بهار” الناطق باسم تيار نجاد، إن “الأخير وجه رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي يحثه من جديد على إصلاح السلطة القضائية وإقالة رئيسها صادق لاريجاني”، مشيرًا إلى أن “اعتقال نائبيه حميد بقائي واسفنديار رحيم مشائي ليس له مبرر قانوني”.

وأضاف أنه “للأسف الشديد، يتم اليوم، مقاضاة مئات الرجال والنساء والشباب بسبب احتجاجهم على حالة الحكم والطريقة التي تدار بها البلاد، والظروف الاقتصادية السيئة، واحتجاجًا على سلوك السلطة القضائية، وكثير منهم في السجن، وليس لديهم حقوق أساسية”.

وشدد الرئيس السابق الذي كان يحظى في السابق بدعم خامنئي أن “السلطة القضائية لا تحترم المعتقلين والمحتجين، وتتم محاكمتهم بعناوين أخرى غير الاحتجاجات، متسائلًا: “لماذا يتم اعتقال شاب بسبب نشره شيئًا على الفضاء الإلكتروني، بتهمة العمل ضد الأمن القومي أو الدعاية ضد النظام، هذا ليس صحيحاً”.

كما اتهم نجاد “جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري والحكومة والقضاء والبرلمان بالعمل على مشروع اتهامه بالتجسس، عبر ممارسة ضغوط على مساعديه حميد بقائي ورحيم مشائيي”، مشيرًا إلى أنه “أحبط المشروع”.

وحمل نجاد السلطات الإيرانية “مسؤولية سلامة حميد بقائي الذي دخل في حالة إضراب عن الطعام بعد اعتقال في مطلع مارس الجاري بتهمة الاختلاس والفساد الإداري وحكم عليه بالسجن 15 عامًا”.

وحث الرئيس السابق المرشد علي خامنئي على “ضمان حرية التعبير وإقامة محاكمات علنية وفق ما ينص عليه الدستور الإيراني، مطالبًا في الوقت ذاته بتعيين مرجع ديني يحقق في تجاوزات السلطة القضائية بحق المعتقلين”.