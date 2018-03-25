37 قتيلًا بحريق في مركز تجاري شرق روسيا

المصدر: أ.ف.ب

لقي 37 شخصًا مصرعهم بحريق اندلع الأحد في مركز تجاري في مدينة كيميروفو الصناعية في سيبيريا الغربية شرق روسيا، كما أفادت وكالة الأنباء الروسية إيتارتاس نقلًا عن مصدر أمني.

ونقلت الوكالة عن هيئة التحقيق الروسية أنه “حتى الساعة يمكننا تأكيد مصرع 37 شخصًا بحريق المركز التجاري في كيميروفو”.

وكانت هيئة التحقيق أعلنت في حصيلة أولية للضحايا مصرع 5 أشخاص بينهم طفل، وإصابة نحو ثلاثين آخرين.

وأعلن الفرع المحلي لوزارة الحالات الطارئة الروسية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث والأخير من المركز التجاري الواقع في وسط كيميروفو.

ويضم المركز الذي شهد كثافة من قِبل المرتادين الأحد عددًا من صالات السينما، والمطاعم، وصالة للعب البولينغ.