الجيش الإسرائيلي ينفي ما تداولته وسائل إعلام عن سقوط صواريخ من غزة

نفى الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مناطق في جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إنه يتم فحص إذا أطلقت بالفعل قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، لكن لم يتم رصد سقوط أي قذيفة.

وأضاف: “معظم صافرات الإنذار ناتجة عن تفعيل منظومة القبة الحديدية، كما يبدو بعد رصدها إطلاق نيران رشاشات في قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة “يدعوت أحرونوت” أن نظام “القبة الحديدية” التابع للجيش الإسرائيلي اعترض صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة نحو مجلس إقليمي عسقلان ومستوطنة “شاعار هنيغف” جنوبي إسرائيل.