رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: إيران أطلقت “سهمًا شيعيًا” قسّم المنطقة

شن رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، هجومًا حادًا ضد إيران و”حزب الله” اللبناني وحركة حماس، داعيًا الأخيرة إلى “الابتعاد عن طهران وسياستها”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الأحد، عن هاليفي قوله، إن “إيران أطلقت سهمًا شيعيًا في الشرق الأوسط أدى إلى انقسام المنطقة”.

وأضاف: “زادت إيران من سياستها العدوانية المتمثلة بتطوير الصواريخ ودعم الإرهاب، بعد توقيع الاتفاق النووي معها”.

وتابع أنه “يجب على حماس أن تفهم أن التوجه نحو إيران لن يؤدي إلا إلى تفاقم وضعها المتدهور”.

واتهم هاليفي الحركة بـ”استغلال سيطرتها على قطاع غزة “إرسال من يقوم بأعمال شغب على امتداد السياج الأمني الفاصل، لكن إسرائيل ستعمل بحزم ضد كل من يحاول خرق سيادتها”.

وبشأن حزب الله، قال إن “حزب الله مستمر في النمو بقوة تحت الوصاية الإيرانية، لكن إسرائيل ليس لديها الرغبة في الدخول بحرب مع لبنان، فالفجوة بيننا وبين لبنان صغيرة ويمكن سدها”.

وقال إن “على لبنان أن يفكر في اقتصاده، وهو أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة، وليس في مصالح إيران وحزب الله”.