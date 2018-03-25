مقتل 63 مسلحًا بعملية عسكرية في 5 ولايات‎ أفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 63 مسلحًا في عمليات عسكرية للقوات الحكومية في أنحاء البلاد، خلال 24 ساعة.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن محمد رادمانيش، المتحدث باسم الوزارة قوله إن العمليات العسكرية أطلقت في ولايات ننغرهار، وأوروزغان، وفراه، وقندهار، وبكتيكا.

وأضاف أن 63 مسلحًا بينهم 14 من “داعش“، قتلوا في العمليات.

ولفت المتحدث أنه خلال العمليات عثرت قوات الأمن على أسلحة ومتفجرات.

وفي وقت سابق اليوم، قتل شخص، وأصيب 7 آخرون، في تفجير وقع بمسجد في ولاية هيرات غربي البلاد.

وقال عبد الأحد ولي زاده، المتحدث باسم شرطة الولاية إن انتحاريين اثنين يستقلان دراجة نارية اقتربا من المسجد، وقام أحدهما بتفجير نفسه، إلا أن الآخر تمكنت الشرطة من قتله قبل أن يفجّر نفسه.