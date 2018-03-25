هجوم بقنابل المولوتوف على مسجد في ألمانيا

تعرض مسجد “يونس إمره” بمدينة كاسيل في ولاية هاسين الألمانية، اليوم الأحد، لاعتداء بقنابل المولوتوف.

وأسفر الاعتداء عن أضرار مادية في المسجد الكائن ضمن مبنى يضم مركزًا ثقافيًا.

وأظهرت مشاهد ملتقطة عبر كاميرات المراقبة الموجودة على أطراف المسجد، ضلوع 4 أشخاص في حادثة الاعتداء.

وأوضح مصطفى قوج، رئيس المركز الثقافي في كاسيل، أنّ المشاهد التي تُظهر الأشخاص الأربعة، تمّ تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأضاف قوج، أنّ المركز طالب قوات الأمن بالإسراع في إلقاء القبض على منفذي الاعتداء وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم.

ومنذ مطلع العام الجاري، تعرض أكثر من 38 مسجدًا لاعتداءات من هذا النوع.