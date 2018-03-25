الكرملين: الاتهامات البريطانية بشأن التجسس ترقى إلى “أساليب قطاع الطرق”‎

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن الاتهامات البريطانية بأن موسكو مسؤولة عن تسميم سيرغي سكريبال، وهو عميل مزدوج روسي سابق، “ترقى إلى أساليب قطاع الطرق”.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف، قوله لبرنامج على محطة (إن.تي.في): “نعلن أن هذا أمر غير مسبوق.. أن تصل الشؤون الدولية إلى حد يمكن أن يوصف بأساليب قطاع الطرق، ما هو السبب في ذلك؟ هل هي المشكلات الداخلية في بريطانيا أم مشكلات بريطانيا في التعاون مع حلفائها أم أمر آخر؟ يبدو أن هذا ليس شأننا”.

ونفت موسكو مسؤوليتها عن هجوم الرابع من مارس/ آذار، على سكريبال وابنته، وهو أول هجوم معروف ينفذ باستخدام غاز أعصاب سام في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وطردت بريطانيا 23 روسيًا نتيجة ذلك، وردت موسكو بطرد عدد مماثل من البريطانيين.