شاؤول موفاز: بولتون حاول إقناعي بمهاجمة إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، اليوم الأحد، إن جون بولتون مستشار الأمن القومي الجديد الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول إقناعه سابقًا بمهاجمة إيران.

وقال موفاز خلال مؤتمر أمني: “لقد عرفت جون بولتون أيام عمله كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة – لقد حاول إقناعي بأن إسرائيل يجب أن تهاجم إيران”.

وأضاف: “لا أعتقد أنها خطوة حكيمة، لا للأمريكيين اليوم ولا لأي شخص حتى يصبح التهديد حقيقيًا، وإسرائيل لن تسمح أبدًا بأن تمتلك إيران أسلحة نووية، وقد فعلت إسرائيل ذلك لسنوات عديدة وستواصل القيام بذلك حتى لا تمتلك إيران أسلحة نووية”.

وحسب ما نشره موقع “معاريف” الإسرائيلي، فإن موفاز الذي شغل منصب وزير الدفاع من عام 2002 حتى عام 2006، كان دائمًا يحذر من خطر إيران على إسرائيل، فكان يقول” إن التهديد الإيراني خطر للغاية على أمن إسرائيل، فإيران موجودة بالفعل على حدود إسرائيل – في سوريا ولبنان، ومن المستحيل أن نعد مستقبلًا لأبناء إسرائيل إذا حصلت إيران على سلاح نووي”.

وفي ذات السياق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، خلال المؤتمر: “سياستنا كحجر زاوية، يجب أن لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يمتلك أي من أعدائنا أسلحة نووية، آمل أن نواصل القيام بذلك”.

وشدد يعلون على أهمية استنفاد الخيارات غير العسكرية قبل استخدام القوة ضد إيران، فقال: “لقد أدرك قادة المنطقة أن جيوشهم لا يمكنها هزيمة جيش الدفاع الإسرائيلي، ونتيجة لذلك ذهبوا في اتجاهين، الأول هو الإرهاب والعصابات والصواريخ والقذائف، والثاني هو تهديد غير تقليدي وخصوصًا النووي”.

كما أشار في ذات المؤتمر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى التهديد الإيراني، وشدد على أن “إسرائيل مصممة على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وليس مجرد كلمات، وأنه لن يكون هناك وجود عسكري إيراني في سوريا، ولن تكون هناك إيران نووية”.

وكان السياسيون الإسرائيليون اليمينيون، قد رحبوا باختيار جون بولتون، فقال عضو الكنيست والسفير الأمريكي السابق مايكل أورين، إن تعيين بولتون يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها لإيران مفادها أن أيام الاتفاق النووي الرهيب ستصل إلى نهايتها.